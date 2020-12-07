بعد إصابته بكورونا.. ترامب يصف وضع جولياني الصحي

2020/12/08 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، رودي جولياني، والذي ثبتت إصابته بـفيبروس كورونا، إنه في حالة جيدة في المستشفى ولا يعاني من الحمى.

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