وزيرا الخارجية والعدل يبحثان استرداد مدانين ودعاوى ضد مؤسسات في الخارج

2020/12/08 | 00:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وزير العدل سالار عبدالستار محمد، تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وأهميّة تفعيل الاتفاقيات الثنائيّة ومذكرات التفاهم التي أبرمها العراق مع دول العالم.

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