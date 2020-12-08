وزيرا الخارجية والعدل يؤكدان أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول

2020/12/08 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير العدل سالار عبد الستار محمد، تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير العدل سالار عبدالستار محمد، وبحثا تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وأهميّة تفعيل الاتفاقيات الثنائيّة ومذكرات التفاهم التي أبرمها العراق مع دول العالم، كما بحثا تعزيز الجُهود المشتركة لاسترداد المُدانين قضائيّاً، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات تبادل المحكومين.

واضاف، انه جرى التأكيد الحفاظ على حقوق العراق عبر متابعة الدعاوى القضائيّة المرفوعة من الجهات الوطنيّة ضدَّ أطراف أو مؤسسات في الخارج، ويكون ذلك بالتنسيق مع البعثات العراقيّة في الخارج ومكاتب المحاماة الموكلة بهذا الخصوص.

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