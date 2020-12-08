2020/12/08 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة السليمانية تقتحم قناة فضائية وتقطع بثها السليمانية اف ب-الزمان قتل شاب بالرصاص خلال مسيرة الاثنين اعتراضا على تأخر دفع الأجور في مدينة السليمانية باقليم كردستان العراق، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة الصحافة الفرنسية. ونظمت تظاهرات ضد حكومة الإقليم وأحزابه الرئيسية خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد غضب الشارع على خلفية تأخر دفع رواتب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل متظاهر في كردستان العراق وسط احتجاجات تأخر الرواتب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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