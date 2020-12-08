مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق وسط‭ ‬احتجاجات‭ ‬تأخر‭ ‬الرواتب‭ ‬

2020/12/08 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة‭ ‬السليمانية‭ ‬تقتحم‭ ‬قناة‭ ‬فضائية‭ ‬وتقطع‭ ‬بثها السليمانية‭ ‬اف‭ ‬ب‭-‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬شاب‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬الاثنين‭ ‬اعتراضا‭ ‬على‭ ‬تأخر‭ ‬دفع‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬باقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭.‬ ونظمت‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬وأحزابه‭ ‬الرئيسية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬غضب‭ ‬الشارع‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تأخر‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ […]

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