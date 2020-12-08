2020/12/08 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق به حاجة لاقناع دول الخليج ومن ثم تركيا بأن الممرات البرية داخله آمنة وتتوافر لها الحماية المستمرة، وان هناك وحدات امنية خاصة ترعى هذه الطرق الخارجية لتأمين سلامتها، ومن ثم يبدأ العراق بتسويق نفسه معبراً لربط التجارة بين تركيا ودول الخليج.النقل البري له اهمية أقتصادية عظيمة، فهي اقصر المسافات والأزمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل البري.. بوابة الثروة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل البري.. بوابة الثروة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).