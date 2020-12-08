بابا الفاتيكان يقرر زيارة العراق بعد 20 سنة من التأجيل وبغداد تعدها رسالة سلام

2020/12/08 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان‭- ‬بغداد‭ -‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ يقوم‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بزيارة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬لحبر‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭.‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ماتيو‭ ‬بروني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬والكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬المحلية،‭ ‬سيقوم‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بزيارة‭ ‬رسولية‭ […]

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