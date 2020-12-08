أَما عادَ في الناسِ مَنْ يَعقِلُ هذا الأَدرَصْ ؟! - يحيى علوان

2020/12/08 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يحيى_علوان أحقاً " خُلِيَتْ " ؟! أما عادَ في الناسِ مَنْ يَعقِلُ هـــذا الأَدْرَصْ ؟!لا يَشيبُ البعيرُ إنْ تقدَّمَتْ بـه السنون وهَرِمَ ، يُقـالُ لـه عَوْدٌ ...



وإذا غـدا عَوْدَاً ، فَقَـدَ أَسنانَهُ تِباعاً ، فلا يعودُ يَقوَى على الرَعْي وأكلِ الكلأ ..



عندها يُقالُ لـه أَدْرَصْ ، وليس أَدْرَدْ ( للأنسان ) ! وفـي حـالٍ كهـذه يُصـابُ البعيــر، إيـاه ، بـ" سُعارٍ" وخَ ......





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