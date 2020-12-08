كشف تفاصيل حريق سجن أربيل

2020/12/08 | 01:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر أمني، عن تفاصيل حادثة الحريق في سجن محافظة أربيل مساء الأثنين.

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