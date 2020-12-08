وزيرا الخارجية والعدل يبحثان تفعيل الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول

2020/12/08 | 01:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير العدل سالار عبد الستار محمد تفعيل الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول .وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان وزير الخارجية استقبل وزير العدل وبحثا تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وأهميّة تفعيل الاتفاقيات الثنائيّة ومذكرات التفاهم التي ابرمها العراق مع دول العالم ".كما بحثا تعزيز الجُهود المشتركة لاسترداد المُدانين قضائيّاً، ومتابعة تنفيذ إتفاقيات تبادل المحكومين .وجرى ، خلال اللقاء ، التأكيد على الحفاظ على حقوق العراق عبر متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من الجهات الوطنية ضد اطراف او مؤسسات في الخارج ، ويكون ذلك بالتنسيق مع البعثات العراقية في الخارج ومكاتب المحاماة الموكلة بهذا الخصوص " ./انتهى2

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