تقرير الحريات الدينية.. الولايات المتحدة تضيف السعودية وتحذف السودان

2020/12/08 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت الولايات المتحدة بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول "ذات أهمية خاصة أو "قلق خاص" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.

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