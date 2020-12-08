الأعرجي : حوار وطني شامل كفيل بحل الأزمة في البلد

2020/12/08 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الى حوار وطني شامل لحل الازمة في البلد.

وقال الاعرجي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: "حوارٌ وطنيٌ شامل وحقيقي يُشرك المتظاهرين والكتل السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المهمة والنخب والكفاءات، كفيلٌ بوضع خارطة طريق لحل الأزمة في البلد، وإعادة الثقة بين الجميع، استعدادا لخوض انتخابات نزيهة تحقق تطلعات العراقيين".

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