المغرب : مجانية اللقاح ضد فيروس كورونا

2020/12/08 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس والرباط توقعان اتفاقية تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء الرباط – عبدالحق بن رحمون جرى الاثنين، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء، وفي هذا الاطار أوضح مسؤول فرنسي أن باريس والرباط، يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك […]

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