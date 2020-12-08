العراق يهيئ مدنه الصناعية للاستثمار

2020/12/08 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

يقترب العراق من إعلان المدن الصناعية في المحافظات فرصاً استثمارية جديدة، لغرض استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية لتنفيذ مشاريع واعدة في البلاد.

وقالت مديرة التخطيط والدراسات في الهيئة العامة للمدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أمل البزوني، لـ«الصباح»: إن «الهيئة تعمل لتحويل المدن الصناعية إلى نموذجية ذات خدمات متكاملة لتكون مدنا حضارية، فضلا عن الاهتمام بالتنمية الصناعية باعتبارها مصدرا أساسيا للدخل الوطني من خلال توطين المصانع في المدن لتكون بمثابة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها المقومات كافة من الخدمات والتجهيزات الأساسية، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على استثمارها، وحاليا نعمل على تمشية قضايا استثمار المدن».

واضافت ان «الهيئة تتابع مع محافظة الانبار والدوائر المختصة فيها ايصال الخدمات الاساسية الى حدود المدينة الصناعية في المحافظة، البالغة مساحتها 3000 دونم، وهناك تعاون كبير من قبل المحافظ بهذا الجانب، إذ تتوفر في المحافظة العديد من الفرص الاستثمارية والامتيازات المقدمة للمستثمرين».

واشارت الى «سعي الهيئة لاعلان المدينة الصناعية في النجف الاشرف قريبا كخطة صناعية استثمارية، وقد تعطل اعلانها بسبب تأخير تشريع قانون المدن الصناعية، وحسم عائدية ارضها، مبينة ان المدينة ذات موقع ستراتيجي؛ فهي قريبة من بحر النجف وارضها خصبة وقريبة من مصادر البنية التحتية، وتبلغ مساحتها 6000 دونم».

واوضحت البزوني ان «الهيئة تقوم باتخاذ الاجراءات لاقامة مدينة صناعية اخرى في محافظة نينوى تصل مساحتها الى 425 دونما، وقد بادرت بتقديم ورقة عمل وخطة تتضمن الاجراءات المطلوبة، من تهيئة الموقع ودراسته، واخلائه من الشواغل، مع اعداد دراسات الجدوى، وتقديم المخططات للمدينة بأكملها».

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