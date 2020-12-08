لإنقاذ ما بعد البريكست.. جونسون يزور بروكسل

2020/12/08 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى بروكسل "خلال الأيام المقبلة" في محاولة لإنقاذ التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، بعدما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات الاثنين بدون التوصل لاتفاق.

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