محدث- الأسهم الأمريكية تهبط بالختام.. و

2020/12/08 | 02:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، لتتخلى عن مستوياتها القياسية، مع تزايد إصابات كورونا، لكن ارتفع "ناسداك" وحيداً لأعلى مستوى

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