تباطؤ نمو ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

2020/12/08 | 02:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباطأ نمو ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع هبوط الائتمان المتجدد.

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