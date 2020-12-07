الكشف عن سماعات لاسلكية متطورة تعمل لساعات طويلة

2020/12/08 | 02:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت شركة Cambridge Audio البريطانية عن نموذجها الجديد من السماعات اللاسلكية الصغيرة التي تمنح مستخدميها مواصفات مميزة ومتطورة.

وأهم شيء في سماعات Melomania Touch الجديدة تبعا لمطوريها هو بطارياتها الداخلية الموجودة في كل سماعة، والتي تكفيها لتعمل 9 ساعات متواصلة في حال استعمالها للمكالمات الهاتفية والاستماع إلى الموسيقى، فضلا عن أن الحافظة البلاستيكية الصغيرة الخاصة بتلك السماعات فيها بطارية إضافية تكفي لسشحن السماعات لتعمل لـ 41 ساعة إضافية.

وتتميز كل قطعة من سماعات Melomania Touch بهياكل مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4، وبملحقات مطاطية مرنة تناسب مقاسات آذان مختلف المستخدمين وتساهم في عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات، كما زود الجسم الخارجي لكل سماعة بأزرار تعمل باللمس يمكن من خلالها الرد على المكالمات والتحكم بمستويات الصوت أو التحكم بالمساعد الصوتي.

ويمكن لهذه السماعات الاقتران بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS عبر تقنيات Bluetooth 5.0، كما أن المايكروفونات ومكبرات الصوت الموجودة فيها حصلت على تقنيات خاصة تمنح الأصوات نقاء مميزا، فضلا عن أن التطبيق الخاص بها في الهواتف يمكّن المستخدم من العثور على السماعة في حال فقدانها ويساعده على معرفة مقدار الشحن في سماعاته.

ومن المفترض أن تطرح هذه السماعات في الأسواق اعتبارا من اول يناير القادم، بسعر 150 دولارا تقريبا.



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