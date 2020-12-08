إدارة NRT العربية: خوف السلطات الحزبية تسبب بإيقاف بث قنوات NRT في السليمانية

2020/12/08 | 02:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 ساعة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استنكرت إدارة قناة NRT العربية، الاثنين، قرار غلق مقر قناة NRT الكوردية في السليمانية، بعد أن قامت الأخيرة بتغطية التظاهرات الحاشدة والخارجة ضد سياسة الأحزاب هناك، مؤكدة ان خوف السلطات الحزبية الحاكمة وخشيتها من ايصال ما يجري من الاحداث داخل إقليم كوردستان لعموم العراق والعالم تسبب بإيقاف بثها.





وقال مدير عام قناة NRT عربية، سالم الشيخ، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 كانون الأول 2020)، انه "نستنكر ما قامت به السلطات الحاكمة في كردستان من أعمال أقل ما يمكن وصفها بالدكتاتورية، بغلقها اليوم مقر القناة الشقيقة NRT الكردية في السليمانية، بعد أن قامت الأخيرة بتغطية التظاهرات الحاشدة والخارجة ضد سياسة الأحزاب هناك".

وأضاف سالم الشيخ، "ونستغرب من دولة ترفع شعار الديمقراطية وحرية الإعلام وحق التظاهر بأنها لا تحترم المواثيق ولا المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير".

وتابع، "حيث تخشى السلطات الحزبية من استمرار تلك القناة في إيصال رسالتها للمشاهد في عموم العراق والعالم، وتسعى إلى منعها من القيام بدورها المنشود في توعية وتثقيف وتعريف المتابع لها بحقيقة ما يجري حوله من أحداث وتطورات على الأصعدة كافة، الداخلية والإقليمية والدولية، ولا سيما ما يخص ملفات الفساد التي تمتهنها بعض الأحزاب الحاكمة في بلدنا العراق".

وزاد، "ونأسف كثيرا على الصمت الذي تلتزمه الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة والأحرار من الصحفيين المستقلين إزاء ما يحصل وحصل لقناتي NRT الكردية اليوم وNRT العربية في العام الماضي من عمليات تخريب وتكميم للأفواه وخرق للدستور".

واختتم بالقول "وأخيرا، نرجو للزملاء العاملين في قناة NRT الكردية السلامة والأمان وعودة البث مجددا، وممارسة نهجهم ورسالتهم الإنسانية والمهنية في نقل الحقيقة".

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