الصحة النيابية تشيد بجهود الكوادر الطبية في مواجهة جائحة كورونا

2020/12/08 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اشادت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بجهود الكوادر الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة استمرار دعمها لجهود وزارة الصحة لاحتواء الوباء.

وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان لجنة الصحة والبيئة النيابية تتابع وبشكل يومي وبالتفاصيل الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والبيئة لمجابهة جائحة كورونا في جميع مراحلها ، ولاسيما بعد ما تم ملاحظته من تفشي الوباء في اغلب دول العالم بموجاتٍ ثانية وثالثة والتي اعادت غلق كافة مرافق الحياة فيها نتيجة لصعوبة مواجهة الوباء سواء في اوروبا او دول الجوار.

وتابع: ورغم كل التسهيلات المالية والاجراءات الحكومية التي لم يتيسر لنا القيام بها لاسباب كثيرة كالازمة المالية وعدم التزامات قطاعات واسعة من شعبنا بما تتطلبه البروتوكولات الوقائية التي تحجم من انتشار الوباء.

واضاف، ان اللجنة دعمت وزارة الصحة ( التي واجهت ظروف قاسية ) لمواجهة هذه الجائحة بامكانيات ودعم محدود لا يتناسب مع ما بذلته بلدان اخرى ومع ما ذكرناه من مستويات التزام شعبية منخفضة تجاه منع انتشار الوباء ، لافتا الى ان الوزارة حققت منجزات طيبة واستراتيجية جديرة بالاشارة من حيث البنى التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية بامكانياتها وكذلك الجهات الساندة لها.

واشار البيان الى ان تلك الخطوات تمثلت باضافة اكثر من 12 ألف سرير لمنظومتها الاستيعابية والتي سنتمكن من استثمارها في ميادين وقائية وغير وقائية مستقبلية بعد انتهاء وافول هذا الوباء ، وكذلك ما يقرب 4 الاف جهاز تنفس اصطناعي ، والعمل على زيادة معامل الاوكسجين.

ومضى بالقول: فضلا عن توفير الادوية والمستلزمات الطبية المقرة عالمياً لمواجهة الجائحة ، وزيادة الطاقة التشخيصية لاكثر من 30 الف فحص يومي بعد ان تم ادخال اكثر من ٦٠ مختبرا متخصصا مع اجهزة متخصصة لم يُتَح لبلدان كثيرة استخدامها في بداية الجائحة ، مع زيادة اعداد اجهزة المفراس المستخدمة في تشخيص الحالات المتوسطة والمتقدمة للمرض.

وتابع: ولعل المنجز الاهم والذي سجلت فيه الفعاليات الدينية والشعبية موقفاً طيباً مع الوزارة ولجنة الصحة هو اضافة اكثر من ٦٠ مستشفى ميداني مجهزة بوحدات العناية المركزة.

واوضح، ان الجهود التي بذلتها الوزارة وبدعم مباشر من اللجنة كان له الدور الاهم في استحصال الموافقات الرسمية لاعادة العمل بالمستشفيات الحديثة المتلكئة، وكان للجنة تاكيداً مستمراً ودعماً على ضرورة ان لا تؤثر جهود مواجهة الجائحة على الالتزام بتوفير الادوية المهمة للامراض السرطانية والمزمنة وما يتعلق بها من اجراءات ، ولعلَ بعضاً منها انتجَ افتتاح اكثر من ٢٤ مركزاً حديثاً للديلزة لمرضى العجز الكلوي وتوفير اكثر من ٦٠٠ جهاز لادامة تشغيلها.

ولفت البيان الى ان اللجنة دعمت أيضا جهود الوزارة في فصل المستشفيات العامة عن مراكز علاج كورونا مما اتاح اجراء الالاف من العمليات الجراحية في مختلف المستشفيات.

واكدت لجنة الصحة النيابية بحسب البيان، انها تفتخر بجهود العاملين في وزارة الصحة ، بقيادتها واطبائها وكوادرها الصحية والادارية والساندة والتي اثمرت جهودهم بايصال نسبة الشفاء من كورونا لما يقرب من 88‎%‎ونسبة وفيات منخفضة تقل عن 2.2‎%‎بما فيها نسبة وفيات اقليم كردستان وهو منجز ضخم اذا ما قِيسَ بما تواجهه بلدان متقدمة في مواجهة هذا الوباء اللعين .

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