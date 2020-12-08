بالوتيلي يوقّع مع مونزا حتى يونيو 2021

2020/12/08 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي مع فريق مونزا في الدرجة الثانية المحلية الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، عقدا يربطه بالفريق حتى يونيو المقبل بحسب ما أعلن النادي اللومباردي الإثنين.

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