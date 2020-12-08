كندا تزيل مخيما يأوي مشردين بسبب كورونا

2020/12/08 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشرطة الكندية في مونتريال، الاثنين، بإزالة مخيم يأوي مئات المشردين الذين يقولون إنهم فقدوا وظائفهم ومنازلهم جراء أزمة فيروس كورونا، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي تواجد في المكان.

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