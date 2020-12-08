دراسة: رفع الأثقال أقل من ساعة أسبوعيا قد يطيل العمر

2020/12/08 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

توصلت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية آيوا الأمريكية إلى أحد العوامل التي تساعد في تحسين الصحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى العيش لفترة أطوال.

وقالت صحيفة "إكسبريس": إن الدراسة أظهرت أن رفع الأثقال لأقل من ساعة في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 40 إلى 70 بالمائة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات ما يقرب من 13 ألف شخص بالغ.

ونقلت الصحيفة عن دي سي لي، الأستاذ المشارك في علم الحركة، تأكيده على أهمية تمارين المقاومة في تقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المميتة.

وأضاف قائلا:" النتائج مشجعة، ولكن هل يجعل الناس رفع الأثقال جزءا من أسلوب حياتهم؟ هل سيفعلونه ويلتزمون به؟".

وفي الإطار ذاته ينصح خبراء التغذية كبار السن باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان والمتلازمة الأيضية والاكتئاب.

ويشيرون إلى أن تقليل مستويات التوتر يساعد على إطالة عمر الإنسان بنسبة 18% تقريبا.

المصدر: سبوتنيك

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