قاض أميركي ثان يحظر القيود على تطبيق

2020/12/08 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاض أميركي ثان في وقت متأخر من الاثنين أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين TikTok والذي تقول الشركة إنه كان سيحظر استخدامه فعليًا في الولايات المتحدة.

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