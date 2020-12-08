"بإمكانه وقف العدوى في 24 ساعة".. خبراء يطورون دواء لكبح كورونا

2020/12/08 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بينما تمضي الأمور قدمًا أيضًا في نطاق البحث عن علاج فعال للمرض الذي قتل أكثر من مليون ونصف المليون عبر العالم.

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