2020/12/08 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبطان مصري يحكي قصة احتجازه لدى الحوثيين

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