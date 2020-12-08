الداخلية ترد على «اختراق» البطاقة الوطنية: تزويرها صعب جداً

2020/12/08 | 05:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ردت وزارة الداخلية، امس الإثنين، على فيديو «اختراق» البطاقة الوطنية، فيما اشارت الى ان عملية تزوير البطاقة صعبة جدا ومستحيلة.

وقال مدير الدعم الفني العميد قاسم عطية في تصريح صحفي ان «البطاقة الوطنية تحتوي على مميزات امنية كبيرة وعددها 12 ميزة امنية غير قابلة للتزوير اطلاقا»، مبينا انها «تحتوي على معلومات قابلة للقراءة واخرى معلومات مشفرة غير قابلة للقراءة».

واضاف ان «البرامجيات الموجودة حاليا تقوم بقراءة البطاقة الوطنية وتعرضها لكي تتطابق على ما موجود في وجه وظهر البطاقة وبالتالي ممكن كشف الشخص الحامل للبطاقة هل هي مزورة ام غير مزورة»، مشيرا الى ان «المعلومات المشفرة الموجودة في داخل البطاقة لا يمكن الوصول اليها باي طريقة كانت».

وتعقيبا على ما ذكره مواطن في مقطع فيدو نشر بالتواصل الاجتماعي بإمكانية تغيير صورة البطاقة وبالتالي تزوريها، اكد عطية ان «الشريحة الموجودة في البطاقة الوطنية غير قابلة للكتابة عليها وانما فقط القراءة وليس كل المعلومات»، لافتا الى ان «البطاقة الوطنية خاضعة لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية وكذلك لمعايير الايزو، اي ممكن قراءة المعلومات الموجودة عليها في اي مكان بمطارات العالم كحال جواز السفر العراقي باستثناء المعلومات المشفرة التي لا يمكن قراءتها».

وتابع عطية ان «عملية تزوير البطاقة صعبة جدا وتكون مستحيلة».

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو لمواطن يشرح عن امكانية اختراق خصوصية العراقيين عبر البطاقة الوطنية عبر تطبيق مجان في هواتف الاندرويد، فيما اعتبر ناشطون ان «ذلك لا يعد اختراق»، مشيرين الى ان التطبيق يعرض المعلومات المطبوعة على البطاقة ليس اكثر.

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