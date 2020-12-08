2020/12/08 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تواصل "استفزازاتها النووية" وأوروبا تحذر من انتهاكات جديدة

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