اعتقلت ثمانية آخرين.. سلطات هونغ كونغ تواصل قمع الناشطين

2020/12/08 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت شرطة هونغ كونغ ثمانية نشطاء، الثلاثاء، بسبب المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة جرت العام الماضي، في أحدث تحرك ضمن حملة القمع ضد قوى المعارضة في المدينة التي تحكمها الصين.

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