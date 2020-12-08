بارزاني يصدر بياناً بشأن التظاهرات في كردستان العراق

2020/12/08 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني بياناً بشأن التظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية....

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