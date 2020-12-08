"اليوم العالمي للاستعداد الوبائي".. مناسبة جديدة تضاف إلى روزنامة الأمم المتحدة

2020/12/08 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين أن يوم 27 ديسمبر سيكون "اليوم العالمي للاستعداد الوبائي" في محاولة لضمان التعلم من الدروس لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية، وذلك بعد عام من المعركة العالمية ضد فيروس كورونا.

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