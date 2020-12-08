غداً الأربعاء.. وفد عراقي برئاسة وزير التخطيط يزور القاهرة

2020/12/08 | 07:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يزور العاصمة المصرية القاهرة غداً الأربعاء وفد وزاري عراقي برئاسة وزير التخطيط د.خالد نجم البتال، يضم وزراء الصحة والتجارة والصناعة وتستمر الزيارة ثلاثة أيام.

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