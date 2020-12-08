التربية النيابية تطالب بتضمين مخصصات للمحاضرين في موازنة 2021

2020/12/08 | 07:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة التربية النيابية الحكومة بتضمين مخصصات للمحاضرين في موازنة العام المقبل، مبينة وجود عقود وزارية للمحاضرين وفق ضوابط محددة.

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