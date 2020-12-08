بسبب مشاكل في المكابح.. هيونداي وكيا تسحبان أكثر من 28 ألف سيارة

2020/12/08 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز، سحب أكثر من 82 ألف مركبة لإصلاح خلل في المكونات وفق ما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية الثلاثاء.

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