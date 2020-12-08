خبير اقتصادي: الازمة المالية مفتعلة بسبب سوء التخطيط وعدم استغلال الثروات

2020/12/08 | 08:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الازمة المالية الراهنة مفتعلة ولا وجود لها على ارض الواقع، لافتا الى ان سوء التخطيط وعدم استغلال الثروات بالشكل الصحيح خلق ازمة اقتصادية في البلاد.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة خطوة خائطة انتهجتها معظم الحكومات في العراق، في حين كان الاجدر الاعتماد على قطاع الاتصالات والاستثمار المصرفي والطرق التجارية والترانزيت والمشاريع السكنية في انعاش الاقتصاد”.واضاف ان “الحصول على المال السهل دفع الحكومات الى الاعتماد على النفط، بدلا من الذهاب باتجاه تعظيم الايرادات الاخرى، وضمان الحصول عليها، وبالتالي فأن العراق وصل الى مرحلة غير قادر فيها على تسديد رواتب الموظفين، في وقت مازالت الكثير من المشاريع المدرة للاموال مهملة بسبب سوء تخطيط الحكومة”.وبين ان “الاستثمار بالبنى التحتية وشراء الدولة لشركات الاتصالات العاملة في العراق تعد مشاريع عملاقة، تساهم في سد اكثر من 50 بالمئة من حاجة الموازنة وتفتح الباب امام الاستفادة من الخبرات العلمية والاستثمارات الجديدة”.



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