البياتي: المعادلة السياسية في طريقها للتغيير و70 % من النواب قد بخسرون الانتخابات

2020/12/08 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، المعادلة السياسية في طريقها للتغيير ومن المرجح ظهور تحالفات جديدة بين الكتل السياسية الموجودة حاليا بمختلف اطيافها ومكوناتها، لافتا الى ان 70% من النواب في البرلمان قد يخسرون مقاعدهم بسبب الدوائر المتعددة.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “هناك تحركات سياسية باتجاه حلحلة بعض المشاكل العالقة بين مختلف الاطراف من اجل عقد تحالفات جديدة تشارك بالعملية الانتخابية لضمان الحصول على اكبر المكاسب خلال المرحلة المقبلة”.

واضاف ان “الاحزاب التي لديها قواعد جماهيرية ستكون محط انظار الاحزاب الاخرى رغم اختلاف طوائفها ومكوناتها من اجل التحالف معها، للدخول بالانتخابات بقائمة واحدة”.

وبين البياتي ان “70 بالمئة من نواب الدورة الحالية قد يخسرون مقاعدهم في الانتخابات المقبلة، بسبب الدوائر الانتخابية والتنافس الشديد الذي سيحصل بين مرشحي الدائرة الواحدة، وقد تظهر شخصيات جديدة في البرلمان كشيوخ العشائر او مخاتير المناطق ووجهائها”.



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