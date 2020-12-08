2020/12/08 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، ان هناك تحسن في الإيرادات غير النفطية التي ستستفيد منها الحكومة لسد العجز في الموازنة، مستبعدا لجوء الحكومة الى اقتراض مبلغ 48 تريليون دينار لسد عجز الموازنة.

وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “موارد الدولة لاتكفي لسد النفقات التي يحتاجها العراق، لكن هناك تغييرات في وضع الضرائب والجباية والمنافذ الحدودية وأسعار النفط، وهذه التغييرات تتجه نحو الأفضل وهي ما ستزيد من الواردات غير النفطية في الموازنة”.

وأضاف ان “القروض التي منحت للحكومة منحت لثلاثة اشهر، وهذه القروض حصلت عليها الحكومة في أسوأ ظرف يمر به العراق”.

وأوضح كوجر، ان “الحكومة حصلت على قرض 12 تريليون دينار لثلاثة اشهر، ولو احتسب على مدى عام كامل فأنه سيصل الى 48 تريليون، في حين ان التحسن في الإيرادات يؤكد عدم التوجه لاقتراض المبلغ المذكور”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تؤكد تحسن الإيرادات غير النفطية لسد عجز الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تؤكد تحسن الإيرادات غير النفطية لسد عجز الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).