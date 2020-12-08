2020/12/08 | 08:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/08 | 08:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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