السلطة في تونس ساقطة دون شك وعلى الشعب التسريع في نهايتها - كمال فارحي

2020/12/08 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_فارحي الأزمة تتعمق ورقعة الاحتجاجات تتسع لتشمل جهات عديدة من البلاد، فبعد الكامور القصرين، قفصة، قابس، الكاف، القيروان جندوبة، توزر، الحوض المنجمي، سيدي بوزيد… وقطاعات وفئات مختلفة من المعطلين عن العمل، الدكاترة، القضاة، الأطباء، أعوان العدلية، الصحافة، الفلاحين، القيمين، الفنانين أصحاب الهمن الليلية، خريجي التنشيط الشبابي والرياضي، الحضائر المقصيين من الاتفاق الأخير، المفروزين أمنيا، المعنيين باتفاقيات ......





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