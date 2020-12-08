نسوية اسرائيلية - عميرة هاس

2020/12/08 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عميرة_هاس في عملية الحيونة الجماعية، فان رصاص "التوتو" هو جزء لا ينفصل عن وسائل قمع مظاهرات الفلسطينيين.



وباسم تحرير المرأة والمساواة هناك المزيد من النساء الاسرائيليات اللواتي يتطلعن الى المشاركة، ويشاركن بصورة أكثر نشاطا في سلب حرية الآخرهل احتفل الجنود عندما اصاب أحدهم أول أمس بإصابة دقيقة بطن الطفل علي أبو عليا ابن 14 سنة، والذي توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه؟ هذا ليس تساؤل لا اساس له لأنه في يو ......





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