انتفاضة أكتوبر، -الورقة البيضاء- والليبرالية الجديدة في العراق - مؤيد احمد

2020/12/08 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد انتفاضة أكتوبر، "الورقة البيضاء" والليبرالية الجديدة في العراقحوار صحيفة "رە-;-وت" مع مؤيد أحمدصحيفة "رە-;-وت": شكرا رفيق مؤيد لإتاحة الفرصة لإجراء هذا الحوار.



نريد أن ننقل للقراء والجماهير في كردستان وجهات نظرك حول بعض المواضيع السياسية الراهنة.



سؤالنا الأول هو عن التظاهرات في بغداد والمدن الأخرى، البصرة، الديوانية، الحلة والناصرية وغيرها.



هل يمكن أن تعطينا صورة عامة عن حالة انت ......





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