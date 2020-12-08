الصناعة تكشف عن انشاء مدن صناعية للاستثمار

2020/12/08 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن العمل لاعلان المدن الصناعية في المحافظات كفرص استثمارية، فضلا عن استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية لتنفيذ المشاريع الصناعية.

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