رحلة مجنونة.. رجل يقطع 450 كيلومترا على قدميه هرباً من زوجته

2020/12/08 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد شجار حاد مع زوجته، ترك رجل بيته وقطع مسافة تزيد على 450 كيلومترا مشيا على قدميه في إيطاليا، وذلك على مدار أسبوع.

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