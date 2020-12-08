الأمن النيابية: البرلمان سينفذ صبره إزاء استمرار الوجود الأميركي

2020/12/08 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بين عضو لجنة الامن النيابية كاطع الركابي، ان البرلمان سينفذ صبره إزاء استمرار الوجود الأميركي في العراق وتجاهل الحكومة وعدم تنفيذها للقرار النيابي لاخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب سينفذ صبره إزاء تجاهل الوجود الاميركي في العراق واستمرار صمت الحكومة وعدم تنفيذها للقرار النيابي بشأن خروجها من البلاد”.

وأضاف ان “هناك بعض القضايا والانشغالات داخل البرلمان أبعدت تداول موضوع الخروج الأميركي من العراق، لكن هذا القرار لن يتم نسيانه وسيكون حاضرا في الفترة المقبلة من اجل تطبيقه على ارض الواقع”.

وأوضح الركابي، أت “تجاهل الحكومة لقرار اخراج القوات الأجنبية من العراق وعدم إصدارها أي بيان بهذا الخصوص، يعد امر غير مقبول ولايمكن السكوت عنه”.



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