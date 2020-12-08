مصرع عامل بناء وإصابة اخر نتيجة سقوطهما من مبنى قيد الانشاء شمال الحلة

2020/12/08 | 08:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ لقي عامل بناء مصرعه وأصيب اخر نتيجة سقوطهما من مبنى قيد الانشاء في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن عاملين سقطا اليوم من مبنى قيد الانشاء في ناحية الاسكندرية بشمال الحلة مما أدى إلى وفاة أحدهما في الحال وإصابة الآخر الذي تم نقله إلى مستشفى المسيب العام للعلاج ./انتهى

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