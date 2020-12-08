كوفيد-19 و

2020/12/08 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّر وباء فيروس كورونا وحركة "حياة السود مهمة" قائمة المواضيع الأكثر إثارة للنقاش بين مستخدمي تويتر في هذا العام المضطرب، وفق ما أعلنت المنصة الاجتماعية الإثنين.

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