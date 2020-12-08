الرافدين: فوائد ٤٪؜ تمنح للمواطنين المودعين اموالهم

2020/12/08 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن فوائد مالية تبلغ 4 بالمئة للمواطنين الذين يقومون بايداع اموالهم لدى المصرف.

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