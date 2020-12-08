العيداني يطالب بصرف مستحقات البصرة من البترودولار

2020/12/08 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب محافظ البصرة اسعد العيداني، بصرف مستحقات المحافظة من البترودولار، وفيما تحدث عن التحقيق في حوادث اغتيال الناشطين، فيما أكد ان اغلب المشاريع المتلكئة في المحافظة تابعة الى الوزارات.

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