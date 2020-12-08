مقتل شخصين في تظاهرات السليمانية+فيديو احراق مقرات الاحزاب

2020/12/08 | 09:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق احتجاجات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب، رافقتها اعمال عنف أدت الى سقوط ضحايا....

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