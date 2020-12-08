الرافدين: 4٪؜ فوائد تمنح للمواطنين المودعين اموالهم

2020/12/08 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين عن فوائد مالية تبلغ 4 بالمئة للمواطنين الذين يقومون بايداع اموالهم لدى المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “فائدة حسابات التوفير للمواطنين تمنح ٤ بالمئة للذين يودعون اموالهم في المصرف وتحسب نهاية كل شهر”.

ودعا المصرف، المواطنين الى “زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وايداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف”.

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