هزة أرضية بقوة تفوق 4 درجات على مقياس ريختر في ديالى

2020/12/08 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل مراصدها في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية على الحدود الشرقية العراقية الايرانية في محافظة ديالى عند الساعة (1:24:50) بالتوقيت المحلي للمحافظة.

وبين تقرير للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهزة قد بلغت قوتها (1’4) درجة على الحدود الشرقية العراقية الايرانية وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

يتبع.



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